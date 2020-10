VIDEO: Miguel Herrera y César Ramos protagonizan discusión tras partido

Miguel Herrera, director técnico del América, fiel a su estilo protagonizó una discusión con el árbitro César Ramos, encargado del choque entre las Águilas y León, correspondiente a la jornada 14 del torneo Guard1anes 2020.

El Piojo reclamó una tarjeta amarilla que le sacaron al minuto 85. “Yo no estaba reclamando, estaba pidiendo que tiraran la pelota rápido y vienes y me amonestas”, fueron las palabras del estratega mexicano hacia el silbante.

César Ramos se detuvo con Miguel Herrera, con quien sostiene una polémica relación, tras la final del torneo Apertura 2019. "Te la pasas manoteando todo el partido. Protestaste, Miguel, por favor".

Al concluir el encuentro, Herrera señaló: "Hizo un buen trabajo, no tengo queja, me molestó la tarjeta amarilla porque dice que estaba reclamando e inventó eso. Estaba hablando con el cuarto árbitro de que las pelotas no las estaban tirando rápido el recogebalones, que estaba haciendo tiempo y César vino y me amonestó. Me molesta porque está inventando algo".

Las Águilas del América cayeron por 3-2 ante el León, resultado que los baja de los cuatro primeros puestos de la tabla general; es decir, en estos momentos no están en zona de Liguilla directa, sino que irían al repechaje, aunque aún faltan tres jornadas por disputar del presente certamen.

