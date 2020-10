Fórmula E no vendrá a México a causa de la pandemia

Malas noticias para los fanáticos del automovilismo después de que la Fórmula E anunció que no vendrá a México hasta nuevo aviso.

La organización anunció que pospuso las carreras programadas para el próximo año en México y China debido a la pandemia del Covid-19 que azota a ambos países.

Tras la aprobación del Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA en junio, la Fórmula E publicó un calendario provisional para su séptima temporada.

“Las carreras en Ciudad de México y Sanya se han pospuesto hasta más adelante. Estamos buscando competir en tantas ciudades anfitrionas como sea posible, aferrándonos lo máximo que podamos al calendario que planeamos y que ya anunciamos”, se lee en un comunicado.

The first two double-headers have been confirmed for the 2020/21 ABB @fia Formula E World Championship!⚡️>> https://t.co/grawX80ULb #PositivelyCharged #ABBFormulaE

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) October 21, 2020