Hugo Sánchez reacciona tras ser ignorado por France Football

A Hugo Sánchez le pareció incongruente no sólo que la revista "France Football" lo haya ignorado en sus nominaciones al Dream Team de todos los tiempos, sino que además hayan metido en el apartado de centros delanteros a jugadores que no actuaron ahí.

El Zar Aguilar revela por qué dejó TV Azteca

Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo a Covid-19; no estará ante el Barça

"A mí me encantaría estar, a quién no, pero si no estoy es por algo", dijo en declaraciones a ESPN, donde labora como comentarista.

Lo que Hugo hizo en su carrera, "me deja más que satisfecho, lo que me llega a sorprender son las referencias en las votaciones que se hicieron. Veo a Johan Cruyff en el apartado de centros delanteros, y yo que sepa no jugaba ahí".

Al final, las nominaciones de la revista le parecen más que incongruentes. "Dicen que ha sido una selección selecta, pero solo de los ganadores del Balón de Oro, ni Pelé, ni Diego Maradona, ni yo, ni los que estuvimos discriminados aparecemos. Me parece incongruente, pero es cuestión de cada quien. No pasa nada al final".