Nick Kyrgios compara a Federer con Michael Jordan: "están a la altura"

Nick Kyrgios es uno de los tenistas más polémicos; sin embargo, esta ocasión mostró todo lo contrario. El australiano alabó a Roger Federer, a quien considera "está a la altura" del legendario Michael Jordan, aunque evidentemente cada quien en su disciplina.

"Muchos jugadores te dirán que Djokovic es el más grande, otros te dirán que Nadal lo es. Para mí, Federer sigue siendo es el más grande. Es un deportista que está a la altura de Michael Jordan, está en ese estatus. Es alguien que ha sido dominador en todas las superficies. La forma en la que juega a este deporte es simplemente especial. Es inexplicable", mencionó en entrevista con Courtside Huddle.

Roger Federer es actualmente el número cuatro del mundo, pero el tenista suizo es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, y Nick Kyrgios no es la excepción.

Pese a los problemas que ha sostenido con Rafael Nadal, Kyrgios tampoco dejó de lado al español, quien recientemente conquistó su título 13 en Roland Garros, con el que igualó los 20 Grand Slam de Federer. "No me sorprendió ver su título. Roland Garros sigue siendo el patio de su casa, le encanta jugar ahí. Bajo mi punto de vista, no vamos a ver nunca en este deporte, algo igual a lo que él hace ahí, un jugador tan dominante en una sola superficie", dijo.

Foto tomada: Getty Images.

"Nadal está junto a los mejores de la historia. Federer es el jugador más dominante que ha existido, pero dentro de su era, es Nadal", añadió.

