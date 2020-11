VIDEO: Mexicano Leo Santa Cruz recibe impactante KO ante Gervonta Davis

Vaya noche la que se vivió en el Alamodome en San Antonio, Texas. El boxeador mexicano, Leo Santa Cruz, recibió un impactante KO, con el que el estadounidense Gervonta Davis, retuvo su cinturón de peso ligero de la AMB y le arrebató el título de peso super pluma del mismo organismo.

El nocaut podría ser considerado como el mejor o de los mejores del año. Fue en el sexto round cuando Davis mandó directo a la lona al originario de Huetamo, Michoacán, quien vivía la mejor noche de su carrera profesional, luego de ya ser campeón en Pluma AMB, Supergallo CMB, Gallo FIB y Superpluma AMB.

En los rounds anteriores, Leo Santa Cruz mostró carácter, pero en el sexto no tuvo nada más qué hacer, pese a que le conectó fuertes golpes a Gervonta Davis en el rostro.

Tras el combate y la dolorosa derrota para el mexicano de 32 años de edad, Ryan García se pronunció en redes sociales, mostrándole su apoyo a Leo. "Gran respeto a Leo Santa Ceruz, fue un gran esfuerzo guerrero. Felicitaciones a Gervonta por una buena actuación".

Big respect to Leo Santa Cruz was a warrior effort 🙏 Congrats to Gervonta on a good performance 🥊

— Ryan Garcia (@KingRyanG) November 1, 2020