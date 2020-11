Barby Juárez sigue sin aceptar la derrota: "esa pegada no fue normal"

View this post on Instagram

Dios sabe porque pasan las cosas,y no puedo quedarme callada senti algo en la pegada y no era normal ,soy una peleadora que hace sparring asta con hombres..pero bueno felicidades a yulian ,yo me tengo que levantar y analizar que paso ,una cosa si le digo jamas minimizó a las peleadoras todas traemos una historia cada una sabe lo que hacemos para salir adelante ,y no voy agachar la cabeza ,se que hize lo que pude y no fue mi día…. Gracias a todas las personas que me apoyan y a las que no también Dios con ustedes . #yofestejolavida🙏 Papa Dios me a levantado de mas y no será la excepción esta !! #𝕭𝖆𝖗𝖇𝖞𝕵𝖚𝖆𝖗𝖊𝖟 #WorldChampWBC #Nike #VamosPorMas #NoMeDetengo🔜🔝 #Believe #DreamsComeTrue #Mateo6:33 #Romanos8:37 #ConDiosTodoSinElNada #Metas #EmprendiendoHistorias #SportNutricion #deporte