Ter Stegen recibe alta médica y entra en convocatoria de Champions

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen, ha recibido este miércoles el alta médica, tras recuperarse de una lesión y posterior intervención en la rodilla, y forma parte de la lista de convocados facilitada por Ronald Koeman para recibir, esta noche, al Dinamo de Kiev en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Marc Ter Stegen ha recibido el alta médica, 78 días después de ser intervenido satisfactoriamente en el tendón rotuliano de la rodilla derecha a cargo del doctor Ramon Cugat", explicó el club blaugrana.

✅ @mterstegen1 back in the squad

📝 Goalkeeper appears in the list for #BarçaDynamo 👏https://t.co/YUskTnWUHr pic.twitter.com/z1NuJloPtz

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020