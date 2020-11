México sí enfrentará a Corea del Sur a pesar de casos de Covid-19

Todo parece indicar que la Selección mexicana sí tendrá su primera cita en Austria y enfrentará a Corea del Sur en esta Fecha FIFA.

El brote de Covid-19 en el equipo surcoreano, que fue revelado a menos de 24 horas de que se realizará el encuentro, presentó dos casos más.

De acuerdo al periodista Steve Han, de Goal, todos los jugadores y cuerpo técnico se realizaron las pruebas PCR a unas horas del encuentro.

Still cautiously waiting to confirm, but a source close to the Korean camp is telling me that the Mexico friendly will be played as scheduled in less than five hours from now. More details soon.

— Steve Han • 한만성 (@realstevescores) November 14, 2020