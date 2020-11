México consigue históricas medallas en levantamiento de pesas

México consiguió una histórica jornada en la Copa Mundial Juvenil de Halterofilia, al sumar las medallas de oro en equipos tanto en la rama femenil como varonil.

La competencia, organizada por la International Weightlifting Federation fue de manera virtual ante la contingencia del Covid-19, organizada por la Federación Peruana de Halterofilia.

As the closing ceremony of the IWF Online Youth World Cup by @PesasPeru has come to an end, check out the best female and male team awards!

Congratulations to all athletes and federations!

💪🏋️‍♂️🏋️‍♀️ #IWF #OnlineYouthWorldCup #Competitions pic.twitter.com/caESYGfoFr

— IWF (@iwfnet) November 18, 2020