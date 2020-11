Novak Djokovic tropieza en las ATP Finals frente a Medvedev

El tenista ruso Daniil Medvedev doblegó (6-3, 6-3) al serbio Novak Djokovic este miércoles para sumar su segunda victoria en las ATP Finals y sellar su pase a semifinales en el O2 de Londres, resultado que supone la eliminación del argentino Diego Schwartzman, quien cedió (6-3, 4-6, 6-3) ante el alemán Alexander Zverev.

El número uno caminaba con autoridad en busca también de las semifinales hasta el séptimo juego del partido. El ruso rompió en ese momento e hizo descarrilar al favorito en la cita que reúne a los 8 mejores de la temporada. Djokovic se la jugará el viernes ante Zverev, con ambos en busca de los cruces por ser Maestro, y sabiendo que su rival en 'semis' será Dominic Thiem.

Medvedev confirmó haber recuperado la versión titánica de finales del año pasado. Su título en el Masters 1000 de París fue un aviso a navegantes ratificado ahora ante el número uno, quien resopló impotente ante su rival. El ruso corrió de lado a lado en los primeros juegos, en una resistencia que le dio la opción de romper.

