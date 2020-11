Dejó el futbol para cuidar de su madre; volvió a él con gol y el llanto fue inevitable

El futbol nos deja infinidad de historias por contar. Una de las más emotivas que se vivió durante los últimos días, la protagonizó José Carlos Cracco Neto, mejor conocido como Zeca, quien rompió en llanto durante una entrevista, la cual conmovió a los aficionados al balompié.

Zeca, quien es defensa central del E. C. Bahia, volvió a las canchas tras dos meses de ausencia, tiempo que solicitó para cuidar de su madre enferma, quien lamentablemente perdió la vida. En su retorno a los campos, marcó el gol del triunfo ante Coritibia, en la Primera División de Brasil.

Su regreso no pudo ser mejor, pues gracias al tanto que marcó, su equipo se llevó los tres puntos. Al finalizar el encuentro, las lágrimas fueron inevitables durante una entrevista, al recordar a su madre.

"Ni siquiera me gusta hablar. Estoy muy feliz por la oportunidad de poder actuar, de ayudar a nuestro grupo a ganar los tres puntos. Estoy conmovido, perdí a mi madre. Fue difícil, muy difícil. No me gusta hablar, era reciente, todavía lo siento en el entrenamiento y la concentración. Ese objetivo era para ella y para toda mi familia, mis amigos. Sé que está en un lugar mejor, del lado de Dios. Sé que ella me está ayudando", mencionó.

"EU PODER FAZER ESSE GOL E HOMENAGEÁ-LA É UM HONRA PARA MIM" Zeca, onde quer que ela esteja, com certeza a sua mãe está bem orgulhosa de você!

Que relato bonito e emocionante do jogador do Bahia! ❤️ pic.twitter.com/FTSt8bHggn — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) November 17, 2020

