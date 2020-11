"La Chofis es fabuloso, tranquilamente podría llegar al Tri": Tomás Boy

Tomás Boy, director técnico de Mazatlán FC y ex es estratega de Chivas, elogió a Eduardo Chofis López, quien fue separado del Guadalajara por actos de indisciplina tras el caso de Dieter Villalpando.

“A mí me tocaron jugadores fantásticos. La Chofis es fabuloso y no hay dos así. Pulido es muy bueno. La pasé bien ahí mientras duró. Considero que hay jugadores capaces en ese equipo”, señaló a ESPN.

"Tranquilamente podría llegar con la Selección mexicana. No importar que esté chaparrito o parezca gordito", añadió.

Tomás Boy considera que a la Chofis López la afición le exigió de más. “De Eduardo López tuve algunas discusiones con la directiva porque según ellos no tenía las condiciones que yo creía que sí. Cuando empezó hizo una jugada de 10 puntos y cuando entraba, la gente le pedía 10 puntos. Si perdía la pelota llegaban los chiflidos. Con él han sido muy exigentes".

Finalmente, el Jefe no ocultó su deseo de llevarse a Eduardo López a Mazatlán FC para el próximo torneo. "Me puedo llevar a varios jugadores que me gustaría tener".

