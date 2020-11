Monserrat Alarcón: “En el boxeo femenil hay un desequilibrio muy notable frente al varonil”

Las mujeres han ganado paso en el mundo del boxeo y continúan demostrando porqué merecen un mayor reconocimiento gracias a sus logros. Así lo demuestra Montserrat 'Raya' Alarcón, la primera mexicana en conseguir el cinturón de peso átomo en la AMB. La oriunda del Estado de México, quien también ha conquistado las tierras del lejano oriente, sabe que el trayecto es complicado.

¿Qué representa ser la primera mexicana que ostenta el título de peso átomo?

— Es un gran orgullo al ser la primera que trae esa categoría al país. También es una meta cumplida ya que muchas compañeras de peso minimosca o paja ya piensan en buscar esas oportunidades en este peso. Es un gran orgullo pero también una gran responsabilidad.

¿Por qué es tan difícil ser boxeadora en México?

— El boxeo femenil en todo el mundo no está catapultado como nosotras quisiéramos. Sabemos que ha agarrado fuerza en los últimos años, gracias a grandes exponentes como Ana María Torres, Jackie Nava o Mariana Juárez, que son peleadoras con un gran nombre y gracias a ellas nos están apoyando un poco más a las demás. Pero se vuelve complicado en cuanto al marketing, las pagas y hasta las oportunidades de mostrarse en una cartelera.

¿Qué diferencia existe en la proyección de una joven promesa masculina sobre una femenina?

— La publicidad se vuelve un factor importante. Cuando un hombre va a tener una gran oportunidad le dan mucha proyección en todos los medios y en el caso de la mujer aún falta el invertir más en esa publicidad para que en un futuro el público también nos reconozca, sea o no conocedor de boxeo. Ese podría ser un buen paso para comenzar.

¿Cómo se vive esa diferencia entre las bolsas?

— Es muy notable. Mientras ellos ganan millones, nosotras ganamos pesos. Desde ahí ya se ve el desequilibrio en cuanto a una oportunidad. Aunque sea una pelea por el título, la paga no es similar. En cuanto a patrocinios también se muestra esa diferencia, por eso nosotras tenemos que seguir trabajando para ganarnos esas oportunidades a grandes bolsas y ese lugar que nosotras merecemos.

¿El boxeo femenil está infravalorado?

— Sí. Está en un gran momento pero no en el que queremos que llegue. Todavía queremos que crezca mucho más, pero aún estamos en ese proceso.

¿Quiénes te inspiraron?

— En un inicio fue Israel Vázquez, quien fue el primer boxeador que yo vi en un ring. Yo no sabía nada de box en ese momento. Ahora son personajes como Humberto González, José Luis Bueno, Daniel Zaragoza me han dado un gran ejemplo de a donde quiero llegar y que tan fuerte quiero que llegue a sonar mi nombre.

Al ser campeona mundial de la AMB ¿Te interesa una unificación?

— Me gustaría ser una campeona sólida en la división átomo ya que no me cuesta nada marcar en esa división (102 libras). Me visualizo mucho tiempo en esa división y también la unificación está dentro de los planes sin dejar de lado a la AMB que me dio la oportunidad. El CMB, que cuenta con la checa Fabiana Bytyqi, sería una gran pelea.

¿Cómo reaccionaste al ser una de las pocas mexicanas que ha realizado defensas en dos ocasiones en Japón?

— El estar en casa ajena siempre es motivante y más en un país como Japón. Cuando sales del país es cuando más amas a México. Afortunadamente me he ido ganando un nombre allá y sobretodo me he ganado un reconocimiento por parte del público. No cualquier mexicano se para y regresa al país con el cinturón en sus manos.

¿Hay posibilidad de verte pelear en Estados Unidos?

— En este momento no hay posibilidades pero me encantaría. Levanto la mano y es la próxima meta pelear en las Vegas como algunas grandes leyendas del boxeo.

¿Cuándo sería la siguiente pelea?

— Ahora estamos esperando. Por la pandemia aún no hay planes pero ya regresé a los entrenamientos habituales para cuando exista una oportunidad no llegar sin la preparación suficiente, esperando que haya algo a finales de este año, o si no será hasta el próximo.

¿Cómo afrontas la nueva normalidad?

— Es bastante complicado ya que yo uso transporte público para ir a entrenar y eso da miedo, el regresar y poder contagiar a tus seres queridos sin darte cuenta. La precaución y la acoplación a la nueva normalidad son las claves principales.

¿Cómo mantenerse enfocado en los objetivos tras varios meses de inactividad?

— Evitar la desesperación, saber que esto afectó a nivel mundial. Es por eso que debes mantener el ritmo.

CV

Monserrat Alarcón

Lugar de nacimiento Los Reyes La Paz, Estado de México

Fecha de nacimiento 7 de marzo de 1994

Récord 13 triunfos – 4 derrotas – 2 empates

Títulos

Campeonato mundial peso átomo AMB

Campeonato mundial peso pluma OMB

