Barcelona, Juventus, Chelsea y Sevilla califican a octavos de la Champions League

Arrancó la jornada 4 de la Champions League y ya empiezan a definirse los equipos que disputarán los octavos de final. Ayer el Barcelona, Juventus, Chelsea y Sevilla obtuvieron su calificación.

El Barça B dejó atrás el descalabró que sufrió el fin de semana, ante el Atlético de Madrid, y se impuso con autoridad sobre el Dinamo de Kiev (4-0). Ronald Koeman dejó en casa a Lionel Messi y le dio oportunidad a varios jóvenes y jugadores que no habían tenido actividad, y éstos le respondieron .

El danés Martin Braithwaite se convirtió en la figura al marcar dos goles y dar la asistencia para el tanto del estadounidense Sergio Dest. La cuenta la cerró el francés Antoine Griezmann, quien ingresó de cambio en la segunda mitad.

La Juventus también aseguró su presencia en la siguiente fase de la Champions; sin embargo, sufrió ante el Ferencváros (2-1). El equipo húngaro sorprendió a propios y extraños al marcar el primer tanto de la mano de Myrto Uzuni, pero Cristiano Ronaldo apareció para igualar los cartones. La vecchia signora tuvo que esperar hasta al minuto 92’ para obtener el gol del triunfo, cortesía de Álvaro Morata.

Barcelona lidera el Grupo G con 12 puntos y la Juve cuenta con nueve, por lo que en la última fecha se estarían disputando el liderato.

El Grupo E también ya definió a sus dos invitados a los octavos de final: Chelsea y Sevilla. El equipo inglés también sufrió ante el Renns de Francia pero al final se impuso 2-1 con el gol de Oliver Giroud al 91’.

En Rusia, el Sevilla consiguió una agónica victoria sobre el Krasnodar (2-1), ya que la anotación de Munir El Haddadi cayó al minuto 95. Tanto el Chelsea como el conjunto español suman diez unidades, aunque los blues son primeros por la diferencia de goles.

Otro equipo que está cerca de amarrar su calificación es el Manchester United que goleó al Istanbul (4-1) y de paso cobró revancha de la derrota que el equipo turco le propinó la fecha pasada. El PSG también se mantiene con vida tras superar por la mínima diferencia al RB Leipzig. Ambos clubes cuentan con seis unidades, por nueve de los Red Devils y tres del Istanbul.

