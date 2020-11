Checo Pérez, con gran actuación en los entrenamientos de Bahréin

El Gran Premio de Bahréin pinta para ser una buena carrera para el mexicano Sergio Checo Pérez, quien comenzó con el pie derecho los entrenamientos este viernes. En el primero de ellos culminó en la tercera posición, mientras que en el segundo, fue cuarto.

Ambas prácticas fueron dominadas por el británico Lewis Hamilton. En la FP1, Valtteri Bottas fue segundo y Checo tercero.

FP1 CLASSIFICATION

Lots of laps in first practice, with the Mercedes duo at the top! Now we await sundown in Bahrain ✨🌛#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/hOpDNekuT5

