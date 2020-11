Hombre que se fotografió con cuerpo de Maradona acusa amenazas de muerte

La indignación en Argentina tras la difusión de las fotos de las personas con el cuerpo de Maradona ha provocado hasta amenazas de muerte en contra de uno de los trabajadores de la funeraria.

Claudio Fernández, padre de uno de los trabajadores que difundió la foto, ya aseguró que perdió su empleo tras su mala decisión.

"Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos", dijo en entrevista con Radio 10 en Argentina.

"No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó", explicó Fernández.

Por último señaló que tanto personas conocidas como desconocidas lo han amenazado de muerte tras la difusión de las fotos.

"He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona", insistió.

