Hamilton busca lucir su corona con pole en GP de Bahréin; ‘Checo’ es quinto

A pesar de consumar su séptimo título de Fórmula 1, Lewis Hamilton no baja la guardia y dominó la clasificación del Gran Premio de Bahréin, al conseguir su pole número 98 de su carrera y la décima en la presente temporada.

El británico no tuvo ninguna amenaza en su búsqueda por volver a regresar a la posición de honor, ahora en el circuito de Sakhir, ya que Valtteri Bottas terminó muy por detrás de su compañero de equipo a un tiempo de un minuto 27.264 segundos, 0.289 segundos delante del finlandés, aunque ayudó a Mercedes a cerrar en las dos primeras posiciones de largada

Por su parte Red Bull domina la segunda línea de arranque, ya que Max Verstappen insinuó que puede conseguir algo histórico en la carrera después de mantener la vuelta más rápida de la clasificación hasta que llegó el piloto de Mercedes a conseguir la nueva marca.

"Para estas tres últimas carreras de la temporada, tenemos la suerte de no tener más la presión sobre nosotros, pero eso no significa que podamos quitar el pie del acelerador. Mañana será una batalla como siempre y no la querría de otra manera", dijo Hamilton al terminar la carrera.

After P1 in qualifying in Bahrain, @LewisHamilton is now just two short of a CENTURY of pole positions in F1 😮🤩

Here he is after clinching number 98 on Saturday 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/2Q7Lcoay4i

— Formula 1 (@F1) November 28, 2020