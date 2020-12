Nace Felino Jr. para continuar la Dinastía Casas en el CMLL

Un nuevo personaje nace en el Consejo Mundial de Lucha Libre en busca de continuar la tradición familiar de los Casas.

Tiger, uno de los luchadores jóvenes y con un gran futuro, recibió la máscara de su padre y ahora será conocido como el Felino Jr.

“Lo has hecho con mucho orgullo. He platicado tiempo atrás con la empresa, y fue la grata la sorpresa en el cual me dan luz verde para pedirte que tú eres el indicado para continuar con este legado”, comentó El Felino en CMLL Informa.

El heredero del luchador más rápido del mundo debutará con su nuevo equipo el próximo 25 de diciembre en la Copa Jr. VIP en la Arena México.

“Créeme que yo encantado y gracias, yo acepto el cambio. Han tomado una buena decisión la empresa, el tener este cambio de nombre, y créame que no los voy a defraudar”, aseguró Tiger al borde de las lágrimas.

EN VIVO: TIGER SE CONVIERTE EN FELINO JR.

Esta tarde en el Noticiero Oficial del CMLL, El Felino hizo oficial el ofrecimiento a Tiger de convertirse en su junior, mismo que ha sido aceptado. 📲 https://t.co/kelGXKxJdL pic.twitter.com/upIcRaHO48 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 2, 2020

*Puedes ver la entrevista a partir del 1:05:30

En este torneo se enfrentarán los herederos más espectaculares en el roster del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Por la Copa irán Ángel de Oro, Místico, Carístico, Místico, Atlantis Jr, El Felino, Soberano Jr, Negro Casas, Mephisto, Niebla Roja, Star Jr., Stuka Jr. y El Felino Jr.

🏆 COPA JR. VIP 2020 🏆

Los 12 participantes de este Torneo han sido revelados! Esta tarde en el CMLL Informa se dieron a conocer los participantes. 📍 ARENA MÉXICO

📅 Viernes 25 de Diciembre '20

🕣 5:00 p.m. Compra tus boletos ahora:

🎟 https://t.co/nT8xhI8oRR pic.twitter.com/IAlJqyr0BC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 2, 2020

En la misma función también se enfrentarán los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero) en contra de la Nueva Generación Dinamita (Sansón, Cuatrero y Forastero) por el campeonato mundial de tercias del CMLL.

✨ CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS DEL CMLL ✨

¡La Guerra está confirmada! Los Guerreros Laguneros expondrán sus cetros ante La Nueva Generación Dinamita en nuestra función especial de Navidad 📍 ARENA MÉXICO

📅 Viernes 25 de Diciembre '20

🕣 5:00 p.m. 🎟 https://t.co/nT8xhHQNth pic.twitter.com/pwEm7XpnAq — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 2, 2020

