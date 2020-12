‘The Icon’ Sting sorprende al mundo y firma con AEW

El 2020 no deja de sorprendernos y ahora fue la empresa AEW quien firmó a una de las estrellas veteranas más deseadas en el mundo del wrestling.

“The Icon” Sting apareció en el último capítulo de AEW Dynamite para encarar a Darby Alin, Cody Rhodes y Arn Anderson.

El luchador de 61 años llegó apareció durante una lucha campal entre los gladiadores mencionados contra Taz, Brian Cage, Ricky Starks y Will Hoobs.

.@STING HAS ARRIVED IN ALL ELITE WRESTLING!

Watch #AEWDynamite NOW on @TNTDrama pic.twitter.com/NMLGKqdQtX

— All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2020