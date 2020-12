George Russell sorprende y domina las dos prácticas del GP de Sakhir

Luego de que Lewis Hamilton dio positivo a Covid-19, Mercedes confió en el juvenil George Russell para el Gran Premio de Sakhir, penúltima carrera de la atípica temporada 2020.

Este viernes, como ya es común, se realizaron las primeras dos prácticas libres, en las que el juvenil de Williams sorprendió, pues ambas las dominó, superando a Valtteri Bottas, su compañero este fin de semana en Mercedes.

En el primer entrenamiento registró un tiempo de 54.546, superando a los Red Bull, pues Max Verstappen y Alex Albon fueron segundo y tercero, respectivamente.

Valtteri Bottas fue cuarto, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez fue decimosegundo. Los Ferrari se metieron en el top ten; Sebastian Vettel culminó en la octava posición y Charles Leclerc fue décimo.

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4

— Formula 1 (@F1) December 4, 2020