Brandon Moreno sobre el título en UFC: "Dejaré el corazón por México"

El deporte, como el la vida misma, tiene revanchas, y Brandon Moreno es testigo de ello. El originario de Tijuana se convertirá en el primer mexicano en pelear por un título dentro de la UFC, pues se enfrentará este sábado en la edición 256 al brasileño Deiveson Figueiredo, en busca de arrebatarle el campeonato de peso mosca. De conseguirlo, el peleador de 27 años de edad, escribiría su nombre con letras mayúsculas en el deporte nacional.

En entrevista con Publisport, Brandon Moreno se mostró emocionado por el gran momento que vive, ya que hace dos años, quedó fuera de UFC, luego de que los resultados no lo acompañaron; ahora, está a un paso de hacer historia.

¿Cómo te sientes para este pelea?

– Me siento muy bien, obviamente ha habido muchísimas emociones en muy poco tiempo, pero me siento excelente. Me siento muy fuerte, optimista, con muy buena actitud. Mi peso está bien, y me sigo sintiendo muy fuerte. En ese aspecto ya todo está puesto para que la pelea se venga.

¿Qué me puedes decir de Deiveson Figueiredo, tu rival?

– Es un peleador fuerte, que con todo el mérito del mundo es el campeón actual, pero siento que este juego está hecho por estilos, mi estilo se adapta muy bien porque tengo muy buena resistencia a los golpes, él es un peleador que pega muy fuerte con la mano derecha, tiene el poder para cambiarte el ritmo con un sólo golpe y eso es peligrosísimo. Pero yo en toda mi carrera profesional nunca he sido finalizado, tengo muy buena resistencia a los golpes, al daño recibido. Soy muy rápido, técnico e inteligente al pelear, creo que todo esto me va a beneficiar muchísimo en el combate. No dudo que va a ser una pelea muy dura, pero creo que tengo las habilidades correctas para llevarme la victoria.

Tendrás una oportunidad de oro. Hace dos años quedaste fuera de UFC, y ahora estás haciendo historia para el deporte mexicano. ¿Qué significa esto para ti?

– Obviamente me siento muy nervioso, con mucha responsabilidad porque soy el primer mexicano en disputar un titulo dentro de la UFC, dentro de las artes marciales mixtas, un deporte relativamente nuevo para el país, pero a la vez me siento muy contento y orgulloso de mi trabajo. Esto es un reflejo de un trabajo de muchos años, tengo casi 10 años como profesional y ver que al final del día todo tu esfuerzo y trabajo ha dado frutos, me pone muy contento.

¿En qué o quienes te inspiras para la pelea de este sábado?

– Me inspiro mucho en mi familia, en la gente que me apoya, aquella que ha creído en mi. Hace dos años estaba en una situación bien complicada dentro de mi carrera profesional. Mucha gente no dejó de apoyarme, no dejó de estar ahí conmigo echándome porras, esto es para mi familia, mi esposa, mis niñas y obviamente también es para mí. Yo comencé este deporte por mero amor al arte, y al final del día me convertí en lo que quise, porque siempre soñé en demostrar que puedo ser el mejor en lo que hago y este sábado tengo la oportunidad de demostrarlo así.

¿Cómo tomaste la noticia de la pelea estelar que protagonizarás?

– Me acuerdo que estaba en la casa de mi manager, con todo esto de la pandemia, los protocolos que UFC realiza son muy rápidos. Peleas, si ganas tienes toda una sesión de fotos, luego una rueda de prensa y en cuanto terminas, el staff de UFC ya agarró todas tus cosas y te mandan hacia afuera, ya ahí una camioneta te está esperando para mandarte directo al hotel. Nos llevaron al hotel, tomamos todas nuestras cosas y nos fuimos, nos íbamos a ir a Tijuana manejando, pero antes de eso, fuimos a la casa de mi manager porque tenían un convivio muy pequeño, llegamos ahí a comer un poco. Y se acercó mi manager a decirme que tenía al promotor en el teléfono preguntándome si estaba listo para pelear en tres semanas por el campeonato. Yo no lo podía creer, para serte sincero. No podía creer que esto pasara tan rápido, ya hasta el siguiente día me di cuenta que era real y que era la oportunidad de mi vida.

¿Qué le dices a la afición mexicana, que te estará apoyando este sábado?

– Claro que tengo la responsabilidad y quiero regalarles una victoria, sé lo que significaría para el país, sé que cambiaría muchísimo el juego, creo que el deporte tomaría una evolución grandísima y más en el gobierno, en las compañías grandes dentro del país, voltearían a ver el deporte y comenzaría a haber más apoyo de esas grandes empresas y comenzaría a salir más talento. También cambiaría mi vida de una manera espectacular, cambiaría la vida para mi familia.

Aprecio mucho el apoyo y tengo la responsabilidad de regalarles una victoria, obviamente es un deporte muy complicado. Hay muchas formas de cómo ganar, pero también hay muchas formas de cómo perder, creo es algo que hace muy bonito al deporte, que las peleas son muy parejas, que es el mejor contra el mejor, pero que hay muchos estilos diferentes que pueden llevar el combate a muchos caminos distintos que la gente no esperaba. Se puede ganar o perder, pero lo único que les puedo prometer es que voy a dejar mi corazón ahí por México, que voy a entregarme al cien por ciento para llevarme la victoria y darles esa alegaría a mí, a mi familia, a mi país y toda Latinoamérica.

