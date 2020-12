‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith se ven cara a cara por primera vez previo a su pelea

Una de las peleas más esperadas del último semestre del año está lista para el próximo 19 de diciembre.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith tuvieron su primer careo previo a su enfrentamiento por el campeonato mundial de peso supermediano de la AMB, CMB (vacante) y The Ring.

En una sesión que contó con todas las medidas sanitarias, a pesar de la pandemia por el Covid-19.

Durante la sesión se notó la diferencia de estatura entre el oriundo de Jalisco y el peleador que nació en Liverpool, Inglaterra.

Esta es la primera ocasión que se ven frente a frente tras llegar a un acuerdo para realizar su primer pelea del 2020.

La reyerta se realizará en el Alamodome de San Antonio, Texas frente a cerca de 12 mil personas, en lo que representa la número 54 para Saúl Álvarez.

El actual campeón súper mediano de la AMB, está listo para verse las caras en contra de Saúl “Canelo” Álvarez en su primera prueba en Estados Unidos.

THE FIRST FACE OFF 👀@Canelo vs @CallumSmith23 🔥

👑 WBA Super

👑 Ring Magazine

👑 WBC

World Super-Middleweight Titles on the line this Saturday! @DAZNBoxing #CaneloSmith pic.twitter.com/GyfF1E4Ynz

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 15, 2020