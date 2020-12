Canelo Álvarez: "el día que ya no sienta amor por el box, mejor me retiro"

Saúl Canelo Álvarez regresará al ring este sábado para medirse ante el británico Callum Smith, a quien ya vio cara a cara este martes. Tras ello, el pugilista mexicano dejó en claro que su preparación para este combate ha sido arduo, señalando que cada que entrena lo hace con el corazón, y el día que no fuere así, mejor da un paso al costado, pues no pretende faltarle el respeto al boxeo.

"Siempre que voy al gimnasio y que empezamos una preparación, le digo a Eddy 'voy a entrenar como novato', todo el tiempo se lo digo, y así me gusta motivarme, seguir sintiendo esa motivación. Siempre lo he dicho, el día que no sienta motivación, el mismo amor por este deporte, pues mejor me retiro. No quiero faltarle nunca el respeto al boxeo", dijo a TUDN.

Canelo Álvarez es considerado el mejor libra por libra de la actualidad, convirtiéndose en un referente dentro del boxeo mexicano, razón que llena de orgullo al tapatío, aunque también conoce la responsabilidad de ello.

"Me siento muy contento, muy orgulloso de lo que se ha logrado, gracias a la disciplina y trabajo que siempre me ha caracterizado, a mí y a mi equipo. Venimos de la misma manera, bien preparados, listos para seguir haciendo historia y orgullosos de todo lo que hemos logrado, y lo que falta", puntualizó.

