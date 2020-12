Paul Delgadillo revela que Chacón usaba corset para arbitrar

Vaya anécdota de Paul Delgadillo, el ex árbitro mexicano confesó algunas de sus historias dentro del futbol nacional, una de ellas y de las más curiosas, fueron los secretos de su compañero y amigo, Francisco Chacón Gutiérrez.

No es un secreto que Chacón batalló con su peso durante su carrera profesional; sin embargo, el silbante azteca siempre buscó dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego.

"En edad yo soy mayor, pero siempre representó él más edad. De hecho, en una etapa de su carrera, ya cuando estaba en Primera División, me decía: 'compadre, llévame a comprar las fajas, porque me cuesta mucho trabajo el tema de la dieta'. Se compraba unas mendigas fajas que parecía corset, y así salía a arbitrar, no sé cómo le hacía para respirar, pero así dirigió 15 años", dijo Paul Delgadillo en un video publicado por Luis García, comentarista de Azteca Deportes.

Instantes después, se mostró una fotografía de Chacón, en donde en tono de burla, Delgadillo dijo: "Iba a tener perritos, de hecho tuvo dos, pero no quiso regalarme ninguno".

Paul Delgadillo y Francisco Chacón, sostienen una buena relación de amistad, la cual se forjó desde años atrás, durante sus concentraciones y participaciones en la Liga MX.

