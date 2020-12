Emma Kimiläinen denuncia a escudería que le exigió fotos desnuda por un asiento

Emma Kimiläinen, una de las pilotos importantes en la Serie W, reveló uno de los capítulos más oscuros en su carrera, cuando una de las escuderías en las que aspiraba un asiento le hizo una bochornosa propuesta.

En una aparición reciente en un podcast, en el podcast de Fórmula 1 de Shikanai, la finlandesa reveló que en 2010, cuando aspiraba a la Serie W, buscó llegar a un equipo en la Indy Lights, campeonato de automovilismo de velocidad, le ofreció un asiento si mandaba fotos en topples.

"Me han ocurrido cosas muy raras a lo largo de mis 28 años de trayectoria y una de ellas fue cuando me ofrecieron un asiento de Indy Lights, hace diez años. Estaba yendo para allí, pero llamé y quería enterarme bien. A partir de ahí, la respuesta fue: 'Hemos tenido algunos desacuerdos con nuestro socio. Originalmente se acordó que en bikini, pero ahora las fotos deberían ser en top-less"", sentenció.

"Me pregunté qué pasaba hasta que quedó claro que este socio era una revista masculina erótica. Por supuesto rechacé esa oferta sin dudarlo", explica la piloto finlandesa.

Kimiläinen no quiso mencionar la marca de la escudería ni tampoco el nombre de la revista que había puesto como condición ese tipo de fotografías.

Ante la repercusión de las declaraciones, la finlandesa ahondó más en el tema en redes sociales, en donde recalcó que eso pasó hace 10 años y no quería hacer más drama.

“Fue un impulso de Indy Lights como se dijo en el podcast. ¡Fue hace más de 10 años y, afortunadamente, muchas cosas han cambiado para mejor en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la igualdad en este tiempo! Pasé muchas cosas en mi carrera durante 28 años, nunca hablé de eso públicamente porque no me gusta el drama”.

“No tengo palabras por la cantidad de apoyo recibido. Es increíblemente duro decir cosas como ésta porque no quieres que afecten negativamente a tu carrera. No soy de las que se quejan sobre los ‘y si…’. Mi viaje todavía no está acabado, ¡vamos a correr!”, escribió en redes sociales.

Antes de los casos con Indy Lights, el piloto compartió pista con Valtteri Bottas y Marcus Ericsson en competiciones de karting nórdico y fue compañero de equipo de Kevin Magnussen durante un breve período en el F-Masters ADAC 2008.

Se mantuvo alejada de las pistas hasta 2014, cuando volvió a conducir en el Campeonato de Turismo de Escandinavia, en donde compitió en cuatro de las seis etapas de la Serie W 2019: logró una pole, ganó una carrera y subió al podio en otra. Terminó sin posibilidades de un título después de que una lesión en el cuello la sacó de dos etapas. Emma está en la parrilla para la temporada 2021 con el auto # 7.

