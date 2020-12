Juegos Olímpicos serán la prioridad para la Selección Mexicana, aseguró Gerardo Martino

Un verano con muchos compromisos llega para la Selección Mexicana, en donde deberá afrontar tres importantes competencias, el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos de Tokio, pero Gerardo Martino sabe cuál debe ser la prioridad.

En entrevista con TUDN, ‘el Tata’ aseguró que los esfuerzos estarán enfocados en Tokio 2021, donde Jaime Lozano deberá definir a los tres elementos de la mayor que llamará para la justa olímpica.

“El equilibrio hay que encontrarlo, pero como dije cuando terminó la fecha FIFA de noviembre, obviamente lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que competimos a la par que es entre Final Four, Juegos Olímpicos y Copa Oro, donde evidentemente vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos" expresó.

"Los Juegos Olímpicos serán la prioridad en Selección Mexicana" Gerardo 'Tata' Martino en exclusiva con @GibranAraige para @Lineade4TUDN 😎 🏆 🇲🇽 🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/pCCloobqA7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 30, 2020

Aunque los jóvenes han sido la base en las últimas convocatorias de Martino, el estratega considera que tendrá que hablar con Jaime Lozano para saber cuáles jugadores serán los llamados a cada competencia.

“Seguramente es un tema que tenemos que seguir hablando con Jaime, respecto incluso a los tres mayores que eventualmente él vaya a elegir porque esos tres futbolistas no van a participar en esta Copa Oro y él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son Sub-23 menos le tocará el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá" dijo.

México se prepara para conseguir un boleto para Tokio, en el preolímpico que se realizará en Guadalajara, Jalisco, durante el mes de marzo. El Tri comparte grupo con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.

