Carlos Sainz inicia su reconquista del Rally Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Mini) se convirtió en el primer líder de la categoría de coches del Rally Dakar 2021, que se está disputando en Arabia Saudita, después de adjudicarse la primera etapa, de 345 kilómetros entre Yeda y Bisha, mientras que el australiano Toby Price (KTM) consiguió lo propio en motos.

El madrileño, que partió vigesimoctavo tras su pinchazo en el prólogo del sábado, supo remontar junto a su copiloto Lucas Cruz en el último tramo, en el que comenzó a bastante distancia de su compañero de equipo en el X-Raid Mini JCW Team, el francés Stéphane Peterhansel; de hecho, volvió a ser víctima de otro pinchazo en el primer tramo, y ni eso le impidió ponerse al frente en la especial.

En el kilómetro 222 se desfondó, pero un último arreón le permitió terminar la etapa en 3:05:56, 25 segundos por delante de 'Monsieur Dakar', al que ahora aventaja en 8 segundos en la general. Por su parte, el checo Martin Prokop (Benzina) fue tercero del día a 3:18, y cierra también el podio de la general provisional (2:59).

Por su parte, el tricampeón del 'raid' Nasser Al-Attiyah (Toyota), ganador de la etapa prólogo, se dejó 12 minutos con respecto a Sainz, por lo que deberá remontar en la etapa de este lunes, de 457 kilómetros de especial cronometrada entre Bisha y Wadi Ad Dawasir. Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), mientras, fue octavo a 9:39 de su compatriota.

🚗 Champion @CSainz_oficial began his title defence with a stage win in a closely fought stage on the way to Bisha ⛺️

The race is far from over however!

Full highlights ⬇️#Dakar2021 pic.twitter.com/2p4bKxg1WX

— DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2021