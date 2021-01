Kevin Benavides gana la novena etapa del rally Dakar

El piloto argentino Kevin Benavides (Honda) se impuso este martes en la categoría de motos en la novena etapa del Rally Dakar, sobre 579 kilómetros, 465 de especial, con salida y llegada en Neom, en la que el español Joan Barreda (Honda) cedió casi un cuarto de hora con respecto al ganador, aunque ascendió al último puesto del podio provisional de la general.

Benavides entró en meta con un crono de 4:49:15, con 1:34 de ventaja respecto a su compañero y líder de las dos ruedas, el chileno Nacho Cornejo (Honda), encargado de abrir pista y que a pesar de todo retiene la primera plaza de la general con 11:24 sobre el argentino, que asciende del cuarto al segundo lugar. El francés Adrien van Beveren (Yamaha) completó el podio de la jornada a 13:52.

Mientras, Barreda rodó en el grupo cabecero durante los primeros kilómetros, bordeando el Mar Rojo, pero a su entrada en las pistas arenosas comenzó a perder terreno. A su llegada a meta, se dejó 14:19, lo que le hace perder prácticamente, salvo sorpresa, sus opciones de victoria final.

A 29 minutos de Cornejo, el catalán es, sin embargo, tercero de la general, y tratará de defender en las tres jornadas restantes su podio final del 'raid'.

Todo ello en una etapa en la que el australiano Toby Price (KTM), bicampeón del Dakar (2016 y 2019) y que llegaba a la novena etapa como segundo de la general, abandonó después de sufrir un traumatismo en el brazo y el hombro izquierdos al caerse en el kilómetro 155.

Tanto el estadounidense Ricky Brabec (Honda), vigente campeón, como el británico Sam Sunderland (KTM), se detuvieron a ayudarle hasta su evacuación a un hospital de Tabuk y perdieron 20 minutos, aunque la organización les compensó finalmente en la clasificación.

También se despidió de su aventura dakariana el argentino Luciano Benavides (Husqvarna), hermano de Kevin, tercero al paso por el kilómetro 239 y que cerraba el 'Top 10' de la general, tras sufrir otra caída en el kilómetro 242 que le provocó una lesión en el hombro derecho y que también le obligó a ser evacuado a un centro hospitalario.

Este miércoles, los participantes afrontarán la décima y antepenúltima etapa del 'raid', de 583 kilómetros entre Neom y Al-Ula, 342 de ellos de especial, en la que abandonarán la arena para adentrarse en zonas semimontañosas.

Is the overall podium finally taking shape? The results from the 9th stage are in! ⬇️

For the full tables, visit 👉 https://t.co/fYY9fD6nXO#Dakar2021 pic.twitter.com/tSPFZsJrQM

— DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2021