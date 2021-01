Toto Wolff sobre renovación de Hamilton: "estamos preparados para todo"

Los días pasan y Lewis Hamilton sigue sin renovar con Mercedes de cara a la temporada 2021 de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo terminó contrato con la escudería el pasado diciembre y, hasta el momento, no ha plasmado su firma en un nuevo papel que lo vincule con su equipo los próximos años.

Evidentemente la situación preocupa a más de uno, ya que también existe la posibilidad de que Hami abandone el deporte motor, para dedicarse a proyectos personales, fuera del gremio deportivo.

Ante dicha situación, Toto Wolff, jefe de Mercedes, rompió el silencio, mostrándose optimista pero a la vez realista. "No estoy preocupado en absoluto, siempre respetaré las decisiones de Lewis. Ya sea si se queda con nosotros mucho tiempo o si deja el deporte para perseguir intereses diferentes. Creo que debemos estar preparados para todo tipo de situaciones. Hablamos mucho y somos muy transparentes entre nosotros. Creo que hay más que lograr juntos", dijo a Autosport.com.

Aunque Toto expresó su deseo para que Lewis Hamilton continúe con Mercedes, destacó que la Fórmula 1, no gira al rededor del piloto británico. "No es unidimensional, la Fórmula 1 siempre se ha basado en victorias del mejor piloto con la mejor máquina. El ‘mejor piloto’ significa el piloto más rápido y el más inteligente. Él (Hamilton) entiende cómo funciona la dinámica de un equipo, su capacidad técnica, y por otro lado se ve a sí mismo en el contexto adecuado dentro de la organización y no como un sistema solar donde todo gira alrededor del sol".

Aún hay mucho por resolver entre Lewis Hamilton y Mercedes, la lógica indica que el británico renovará con la escudería; sin embargo, todo puede suceder. Las próximas semanas serán claves para el futuro del único asiento que hace falta completar para la campaña 2021.

