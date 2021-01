Medallista olímpico junto a Michael Phelps participó en toma del Capitolio

Durante las manifestaciones realizadas en el Capitolio participaron toda clase de personajes, entre ellos uno de los deportistas que hizo historia junto a Michael Phelps.

En unas imágenes compartidos por el portal SwimSwam se aprecia que el nadador estadounidense Klete Keller, y que ganó dos medallas de oro olímpicas como compañero de relevos de Michael Phelps participó activamente en la ‘toma’ del Capitolio.

El ex nadador fue identificado como uno de los partidarios de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos, tras el mensaje del presidente Donald Trump.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021