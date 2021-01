Filtran video sexual de Didier Drogba que termina con su relación de 30 años

Vaya problema en el que se encuentra el histórico ex futbolista Didier Drogba, pues recientemente se dio a conocer que terminó la relación de 30 años con su mujer, con quien llevaba nueve años de matrimonio, luego de la filtración de un video sexual, donde se le observa con una joven siendo infiel.

Mediante redes sociales se filtró el video donde se ve al ex jugador del Chelsea con el torso desnudo, y una mujer sin ropa a lado suyo. "Es positiva, me infectará mordiéndome", dijo el ex futbolista en tono de broma cuando la joven le mordió el hombro, declaraciones que causaron controversia, pues sus seguidores aseguran que se burla del Covid-19.

Evidentemente el video llegó a manos de su esposa Lalla Diakite, quien lo apoyó en toda su carrera profesional como futbolista y con quien contrajo matrimonio en 2009.

Didier Drogba siempre fue un personaje del mundo deportivo muy reservado; sin embargo, fue él mismo quien anunció en redes sociales la separación de su mujer, la cual se dio tras la polémica generada por el video sexual.

La noticia ha generado polémica al rededor del mundo, pero principalmente en su natal Costa de Marfil, país en el que es un ídolo de pequeños y grandes, luego de su exitosa carrera dentro del balompié, principalmente en el Chelsea, equipo en el que vivió dos etapas y conquistó 1 Champions League, 4 Premier League, 4 FA Cup, 2 Community Shield y 2 Copa de la Liga.

Una de las especulaciones que ha tomado fuerza durante las últimas horas, es que la filtración del video se trataría de un boicot, debido a que Didier Drogba aspira a la candidatura de la Federación de Futbol de Costa de Marfil (FIF).

