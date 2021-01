Sarah Thomas será la primera mujer en oficializar un Super Bowl

Sarah Thomas se convertirá en la primera mujer en oficializar un Super Bowl, al ser confirmada dentro del equipo de réferis para el 7 de febrero.

La NFL anunció esta tarde a los "cebras" que tendrán la responsabilidad de impartir ley en la edición LV del gran partido, a disputarse en Tampa, Florida. El árbitro principal será el veterano Carl Cheffers, quien estuvo en el SB LI (Patritos 34-28 Falcons).

Thomas será la juez de down, encargada de observar las líneas de los equipos y todo lo que sucede en las trincheras, antes y durante las jugadas. También, una de sus labores, será determinar si algún jugador pisa fuera del emparrillado.

Sarah Thomas will make history as the first woman to officiate in a Super Bowl. #SBLV pic.twitter.com/9AmsgjC7Qr

— NFL (@NFL) January 19, 2021