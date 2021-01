VIDEO: Ratones invaden a los tenistas en el Abierto de Australia

Distintos problemas se han presentado entre los tenistas y la organización previo al Abierto de Australia, que se celebrará del 8 al 22 de febrero. Todos los deportistas y sus respectivos equipos que participarán se encuentran en cuarentena en un hotel, del cual no pueden salir hasta que hayan cumplido sus 14 días.

Al estar en cuarentena, evidentemente no han podido entrenar, por lo que la desesperación para algunos ya se hizo presente; sin embargo, conocen que es parte del protocolo de salud, para evitar posibles contagios de Covid-19.

Pero eso no ha sido todo, pues en el hotel que están alojados, ratones han invadido sus habitaciones, hecho que ya generó controversia y molestia entre los tenistas.

Yulia Putintseva, número 28 del mundo en el ranking de la WTA, fue la encargada de compartir videos en sus redes sociales, donde se observa a un ratón paseándose por su habitación. Incluso, la tenista pidió un cambio de cuarto, el cual se lo dieron, pero la historia fue la misma.

"Son muchos de ellos", escribió la tenista rusa.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5

— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021