"En el mundo de Zlatan no hay racismo": Ibrahimovic tras pleito con Lukaku

Los cuartos de final de la Copa de Italia no pudieron comenzar mejor que con el Derbi de Milán, duelo que se vivió con mucha intensidad. Con polémica incluida, el Inter avanzó a las semifinales, dejando en el camino a su odiado rival.

Sin embargo, uno de los acontecimientos que más llamó la atención en el partido, fue el pleito que protagonizó Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku, que previo al término del primer tiempo, se encararon y dijeron de todo.

Tras ello, el atacante sueco dejó un enigmático mensaje en redes sociales, en donde habla del racismo. "En el mundo de Zlatan no hay lugar para el racismo. ¡Todos somos de la misma raza, todos somos iguales! Todos somos jugadores, algunos mejores que otros", señaló.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

