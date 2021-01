Stephanie Vaquer, en su nueva faceta como ruda, agradece el cobijo del público mexicano

A pesar de que los últimos meses solo han sido funciones a puerta cerrada, una de las luchadoras que se han convertido en figura en poco tiempo ha sido la chilena Stephanie Vaquer, quien en su nueva faceta como ruda, agradece el apoyo de la afición mexicana.

En el día de medios del CMLL, ‘La Primera’ respondió a Publimetro como se ha sentido el apoyo de los fanáticos en el país, a pesar de ser de las nuevas estrellas del roster.

“El desafío más grande no es solo adaptarme a un estilo de trabajo, a una empresa, es mantenerme. El pasar de independiente a una empresa tan grande y el adaptarme al estilo mexicano que llevan en el Consejo Mundial, ha sido el reto. El hecho de que el público mexicano, apenas conociéndome me haya aceptado en tan poco tiempo me ha hecho muy feliz, más de lo que yo esperaba”, explicó Vaquer.

En la conferencia, la gladiadora chilena recordó sus pasos por el pancracio de su país y la exigencia que tiene de llegar a México.

“En Chile, la lucha libre no es profesional como en México. Cuando yo estaba allá no había profesores, pero eso ha cambiado en los últimos años, ya que ahora hay más chilenos que salen al extranjero. El público es muy pequeño, la gente no sabe lo que significa la lucha libre, aunque sí hay un pequeño grupo que lo practica a nivel amateur, aunque siguen el producto japonés y americano, a México casi no lo ubican”, explicó.

Al ser cuestionada por la transición de llegar a México, recordó la confusión que hubo al usar el nombre de Dark Angel, histórica gladiadora canadiense que tuvo un paso muy importante por las filas del CMLL.

“Estar en un país en donde casi nadie ha visto en vivo este deporte y llegar a otro en donde es una tradición y tener que competir con luchadoras que tienen un alto nivel no ha sido fácil. En Chile yo utilizaba el nombre de Dark Angel, y cuando busqué mi nombre en Youtube vi a esta gran luchadora y decidí cambiarme el nombre, por respeto y por lo que había hecho”, dijo.

Stephanie Vaquer ahora ha estado en el bando de la maldad y aseguró que una de sus inspiraciones ha sido la caribeña Dallys, a quien le gustaría tenerla como pareja en un futuro en busca de los títulos, aunque su prioridad es consolidar su carrera en la lucha libre.

Santo que no es visto, no es adorado: El Sagrado

En la conferencia, uno de los rudos que se ha hecho de un nombre dentro de las filas del CMLL es el Sagrado, quien ha pedido más oportunidades para los gladiadores que vienen de abajo.

“Me falta una oportunidad buena. Santo que no es visto, no es adorado, Cancerbero y Raziel son luchadores preliminaristas muy buenos, tienen años de trayectoria luchística con muy buenos maestros y de muy buena cepa, y nunca se les había brindado una oportunidad. Yo vi esa lucha de tercias y lo hicieron de maravilla donde se pusieron al tu por tu con los Dinamitas y eso es lo que hace falta”, sentenció.

“Falta que te den oportunidades de demostrar en realidad lo que tienes, una oportunidad buena para demostrar quién eres como luchador y lo puedas demostrar. En realidad no solo es ponerse la camiseta del Consejo Mundial de Lucha Libre sino sudarla de verdad porque hay muchos luchadores que eso estamos esperando”, finalizó.

