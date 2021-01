Joao Maleck revela que hubiera preferido morir en lugar de las víctimas

Un mes después de obtener su libertad, Joao Maleck continúa arrepentido del accidente que cobró la vida de dos personas y por lo que fue encarcelado en 2019 y aseguró que él hubiera preferido estar del otro lado.

En entrevista con TUDN, el ahora delantero del Deportivo Cafessa, de la Segunda División en México, busca rehacer su vida con esta nueva oportunidad en el balompié azteca.

"Nunca me desatendí, lo primero que hice fue preguntar cómo estaban, entiendo que fue mi responsabilidad hasta cierto punto, aceptó que fue un error de mi parte, muy duro, pero le pudo haber pasado a cualquiera y ya en el hospital no me quisieron decir que había sucedido, le pregunté a mi mamá cómo estaban las otras personas, me platicó, porque no me quería decir, y le dije que me hubiera gustado cambiar la moneda, que me hubiera tocado estar del otro lado porque es algo muy duro", aseguró Maleck.

El ex jugador de Santos Laguna señaló como fue la plática con su madre tras el accidente y la posterior hospitalización, antes de ingresar al Penal de Puente Grande, en Jalisco.

"Me dijeron que estaban bien y mi mamá me dijo eso y nunca había tenido ningún problema y le comenté eso, me hubiera gustado estar del otro lado porque pregunté quién era, supe que tenían poco (de casados) y sí le dije a mi mamá y me dijo algo muy cierto, que si Dios me dejaba intacto era por algo, que tenía una misión aquí", señaló.

Por último, Maleck aclaró cuál era su condición en el momento del accidente y disipó algunas dudas.

"Esa noche había ingerido el mínimo alcohol porque mucha gente no lo sabe, pero en una primera prueba me salió un mínimo porcentaje en la orina y en la sangre me salió negativo porque yo iba consciente, en todo momento yo estuve consciente porque yo sabía que iba a conducir un vehículo y fue una desatención de mi parte”, finalizó.

Joao Maleck firmó con el Deportivo Cafessa de la Segunda División, después del respaldo de Pavel Pardo y el director deportivo del club, Héctor Reynoso.

