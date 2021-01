VIDEO: Julio César Chávez recuerda "el día más triste de su carrera" como boxeador

Hay derrotas que nunca se olvidan y Julio César Chávez puede dar fe de ello.

Julio César Chávez, uno de los boxeadores más reconocidos en la historia del pugilismo, recordó uno de los capítulos más tristes en su larga trayectoria, después de que el 29 de enero, pero de 1994, perdió su invicto de 90 peleas frente al ‘Cirujano’ Frankie Randall.

A través de un video en redes sociales, ‘el Gran Campeón mexicano’ recordó cómo fue aquella noche tras caer por decisión dividida en el MGM Grand Garden Arena del MGM Grand de Las Vegas.

“Me fui a la habitación muy triste y como a las tres de la mañana me levanté. No me acordaba que había perdido la pelea y me dice 'Omarcito' mi hijo '¡Apá, apá! Qué bárbaro, ¿no te acuerdas? Perdiste, pero caíste de culito''. Le contesté 'ah, simón. Vámonos a pistear', dijo JC Chávez.

Pero, a pesar de recibir su primera caída como profesional, el ‘César del boxeo’ rememoró el cariño con el que fue recibido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Miraba llorar a la gente, y a pesar de todo me dieron un recibimiento increíble, como si hubiera ganado, miles me recibieron llorando en Culiacán, fue al triste, eran casi 15 años sin perder.", aseguró.

Recordando mi primera derrota después de 90 peleas invicto y recordando el cariño que ustedes me tienen, Gracias por todo!! #Haytiro #ElGranCampeonMexicano pic.twitter.com/B0p28mKJvs — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 29, 2021

Cabe recordar que el 29 de enero de 1994, Frankie Randall mandó a la lona por primera ocasión a Julio César Chávez, lo que le costó su primera derrota como profesional.

Meses después logró, Julio César Chávez obtuvo la revancha y logró recuperar el cinturón de los superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Publimetro te recomienda

VIDEO: ‘Tecatito’ Corona marca golazo en victoria del Porto en la Copa de Portugal El canterano de Rayados se lució con la primera anotación del encuentro para que los Dragones avanzaran ante el Gil Vicente