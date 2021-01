Nico Sánchez: 'Rayados sí representó a México en el Mundial de Clubes'

Tras las polémicas declaraciones de los jugadores de Tigres, en donde aseguran que en su participación en el Mundial de Clubes no representan a México, su acérrimo rival, Rayados de Monterrey, lanzó un dardo y recordó su última representación en Catar.

Nico Sánchez rememoró aquella ocasión en donde Rayados llegó al tercer lugar del torneo y aseguró que ellos si sintieron que representaban a millones, y sobre todo, el nivel de la Liga MX.

“Sinceramente, no sé cómo lo sientan. A nosotros cuando nos tocó ir, sí sentimos que estábamos representando la posibilidad de mostrarle al mundo cómo se juega en México. Si bien Monterrey no representa a todos, nadie se esperaba que lo hiciéramos así con Liverpool, no por Monterrey, sí por la Liga Mexicana”, señaló el defensor argentino.

El capitán de los regiomontanos también mostró sus deseos para Tigres en esta experiencia, que comienza el 4 de febrero.

“Deseo que Tigres vaya por el mismo camino, les deseo lo mejor, para el bien de la liga mexicana, para que siga creciendo”, sentenció Sánchez.

En conferencia de prensa previo al encuentro entre Puebla y Rayados de Monterrey, el defensor recordó que a pesar de que el equipo fue afectado por el Covid-19, se encuentran en la mejor forma para recuperarse en el torneo.

“Perdimos muchos compañeros por varios días, seguramente tengamos alguna que otra dificultad para llegar de la mejor manera al martes. Es un nuevo desafío, los jugadores que estemos dispuestos vamos a estar, no de la manera que quisiéramos, pero vamos a estar bien físicamente para jugar”, aseveró.

🎙 | “Nosotros tenemos que seguir demostrando a nuestra gente que estamos en el buen camino, donde si bien el objetivo no es a corto plazo, es al final del campeonato, fecha a fecha.“ , Nicolás Sánchez#ComentarioRayado 💬#ArribaElMonterrey 💙⚪ pic.twitter.com/AQWAnJo9R0 — Rayados (@Rayados) January 30, 2021

Nico Sánchez se ha perdido los primeros encuentros con Monterrey, debido a su caso positivo por Covid-19.

