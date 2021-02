Arturo Brizio arremete contra Adalid Maganda: "No vamos a ceder a ningún chantaje"

Tras la polémica destitución de Adalid Maganda y sus amenazas en contra de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio salió en defensa de la decisión, y sentenció que el ex colegiado no aprovechó la oportunidad que se le dio.

En entrevista con W Radio, el histórico árbitro lamentó las declaraciones de Maganda sobre temas de racismo, pero señaló que no caerán en provocaciones ni chantajes.

"Me tiene sin el menor cuidado si Adalid acude a FIFA. No vamos a ceder a ningún chantaje. La comisión (de arbitraje) es autónoma, no es un tema racial sino un tema de calificaciones", señaló Brizio.

PUM 💥 LE RESPONDE 💥 🚨EN EXCLUSIVA 🚨 Arturo Brizio, comenta que se le dieron muchas oportunidad a Adalid Maganda y el silbante no ❌ tiene compromiso con su carrera. #LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/QpB8hSBvdj — W Deportes (@deportesWRADIO) February 3, 2021

El directivo también recordó todas las oportunidades que Maganda recibió, mismas a las que falló.

"Adalid no tiene ningún compromiso con su carrera. Se le dieron las oportunidades pero no pasó pruebas físicas, después dirigió un partido amateur. En la J1 se le dio oportunidad, 8 salieron airosos y él no", aseguró.

En ☎️ de @LosCampamentos Arturo Brizio, Pte. Comisión de Arbitraje. 🗣️"Adalid no tiene ningún compromiso con su carrera. Se le dieron las oportunidades pero no pasó pruebas físicas, después dirigió un partido amateur. En la J1 se le dio oportunidad, 8 salieron airosos y él no". pic.twitter.com/I8GQ3cEbv3 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 3, 2021

Después de que el árbitro de raza afromexicana aseguró que no fue capacitado para el buen uso del VAR, Brizio desmintió estas declaraciones.

"A las capacitaciones no se invita, esas son obligatorias. Se le capacitó pero no tiene la capacidad de comunicarse con el VAR", dijo Brizio.

Adalid Maganda fue separado como árbitro después de su actuación en la Jornada 1 en el encuentro entre Toluca y Gallos Blancos del Querétaro.

