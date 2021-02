Liga MX multa al San Luis tras insultos al árbitro; no hay pruebas de racismo

Después de seis días del polémico partido entre el Atlético de San Luis y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 7 del torneo Guard1anes 2021, donde se manifestó un presunto acto racista sobre el jugador Félix Torres, la Comisión Disciplinaria emitió la resolución del caso, en donde aseguran "no encontrar elementos que con certeza lo demuestren", por lo que no hay sanción en cuanto al tema de racismo.

Es importante recordar que el jugador del San Luis, Germán Berterame, fue el acusado de los actos racistas; sin embargo, al no contar con "elementos" suficientes, el argentino no será sancionado. "Después de analizar diligentemente las pruebas que se tuvieron a la vista, no se encontraron elementos que con certeza demuestren la culpabilidad de Germán Berterame, por lo tanto, esta CD carece de elementos para sancionar al jugador", se lee en el comunicado.

"No existen elementos, ni se aportaron pruebas fehacientes para imponer una sanción en contra del jugador", añadieron.

En el mismo encuentro, parte de la directiva del Atlético de San Luis insultó desde los palcos al árbitro encargado del encuentro, por lo que dicha acción sí fue multada económicamente, pues el cuadro potosino deberá pagar tres mil UMAs; es decir, 268 mil 860 pesos mexicanos.

"Se considera al Club Atlético San Luis culpable de transgredir el artículo 52 inciso r) del Reglamento de Sanciones, derivado de la conducta impropia de sus empleados y/o acompañantes al insultar al cuerpo arbitral, por lo tanto, se sanciona a dicho Club con una multa de 3,000 UMAs", informaron.

#ComisiónDisciplinaria | Resolución del proceso de investigación por los hechos acontecidos en el partido Atlético San Luis vs. Santos Laguna de la @LigaBBVAMX. Lee más: https://t.co/lK6Hxzly7K#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/cgCy1CAZOx — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) February 24, 2021

Finalmente, la Liga MX reiteró su compromiso en contra del racismo dentro del futbol mexicano. "La Comisión Disciplinaria desea manifestar que rechaza categóricamente cualquier acto o conducta racista ya que NO hay espacio para el racismo en el fútbol. En caso de comprobarse cualquier acto o conducta racista, será sancionado enérgicamente. Los considerandos y resolutivos completos han sido debidamente notificados a los Clubes, así como a las autoridades correspondientes tanto de la Liga MX, como de la FMF", concluyeron.

