Óscar Valdez: "Canelo Álvarez arrasará con Avni Yildirim"

Óscar Valdez, reciente campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), habló de la pelea que sostendrá su compatriota y amigo, Saúl Canelo Álvarez, el próximo sábado ante el turco Avni Yildirimi, en donde pone como amplio favorito al pugilista tapatío.

El originario de Nogales, Sonora, no ocultó su admiración por Canelo, pues considera que no tendrá ningún inconveniente en derrotar a Avni. "Canelo arrasará con este peleador (Avni Yildirim). No hay peleador pequeño y no hay que confiarse, pero a Canelo lo vi muy bien en su última pelea", mencionó en conferencia de prensa.

"Siendo sincero, no veo a Saúl Álvarez perdiendo ante ningún boxeador, veo muy difícil que ahorita alguien logre derrotarlo", añadió.

Óscar Valdez es parte del team Canelo, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer más al boxeador tapatío, quien es considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad, pese a ello, Álvarez tiene muchos detractores, hecho que no comprende Valdez, pues conforme avanza su amistad, lo admira más.

"Canelo es una persona muy seria, muchos podrían decir que es arrogante, pero mientras más lo conozco, lo admiro. Apoya a mucha gente sin decir nada, y está muy bien hacer eso, pero yo veo que tanto él como Eddy apoyan a tantas personas sin decir nada, y para mi eso es ser grande. Es enorme arriba y debajo del ring", puntualizó.

Este sábado 27 de febrero, Canelo Álvarez expondrá sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), frente a Avni Yildirim. El combate se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

