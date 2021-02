Comité organizador quiere público en Tokio 2020

A unos meses de que se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio, la posibilidad de tener púbico en las tribunas parece acrecentar, después de los deseos del comité organizador.

Seiko Hashimoto, nueva presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, señaló que aspira a que, a pesar de la pandemia, los estadios puedan recibir aficionados para la justa veraniega.

"Cuando contemplamos la opción de los Juegos Olímpicos sin público en las tribunas, los deportistas se preguntarán por qué no hay gente en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos mientras en otras competiciones autorizan espectadores", dijo al diario Asahi Shimbun, de Japón.

Aunque esta decisión no es final, ya que todo dependerá de la evolución de la pandemia, así lo señaló la ex atleta que reemplazó al ex directivo Yoshiro Mori, que dimitió a su cargo por comentarios sexistas.

"Todos quieren que se tome una decisión rápida para los aficionados, para preparar los boletos y el alojamiento", afirmó, a cinco meses de la fecha prevista para los Juegos.

De acuerdo a información de la agencia AFP, el comité plantea decisiones diferentes para los residentes en Japón y los espectadores procedentes del extranjero sobre la entrada de los aficionados a los estadios.

Japón está en proceso de permitir que deportistas extranjeros entren en su territorio para los Juegos, según medios locales.

Pero la mayoría de los japoneses son escépticos con los Juegos. Según varias encuestas, alrededor del 80% desea su cancelación o un nuevo aplazamiento.

"El apoyo a la organización de los Juegos Olímpicos no aumentará hasta que eliminemos varios factores de preocupación por la pandemia del nuevo coronavirus, incluida la importante presión sobre el sistema sanitario", contestó Hashimoto.

