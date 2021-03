Mercedes presenta el nuevo W12 con el que espera alargar su dominio

La escudería Mercedes desveló este martes el diseño de su nuevo Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, nombre completo del coche con el que aspira a seguir dominando el Mundial de Fórmula 1 con el inglés Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas como pilotos.

"Cada año restablecemos nuestro enfoque y definimos los objetivos correctos. Eso puede parecer simple, pero es muy difícil y probablemente sea la razón por la que no hay equipos deportivos con siete títulos consecutivos. Es muy natural acostumbrarse al éxito, pero este equipo no ha demostrado nada de eso. Veo el mismo fuego, hambre y pasión que la primera vez que crucé estas puertas en 2013", avisó el jefe del equipo, Toto Wolff, en la presentación.

En el arranque de este duodécimo proyecto de Mercedes, su máximo responsable remarcó que "cada temporada presenta un nuevo desafío". "2021 trae cambios en las normas que podrían afectar a nuestra competitividad, además del nuevo límite de costes y de tener que trabajar en los principales cambios de las reglas para 2022. Estos desafíos nos entusiasman", indicó.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb

