Aston Martin presenta su monoplaza para la temporada 2021 de la F1

La temporada 2021 de la Fórmula 1 cada vez está más cerca, razón por la que las distintas escuderías han ido presentando sus monoplazas para la próxima campaña, con la que buscarán el tan anhelado campeonato mundial.

Este miércoles fue el turno de Aston Martin, ex equipo del mexicano Sergio Checo Pérez.

La monoplaza que se presentó fue el AMR21. "“El equipo que diseñó y construyó nuestro nuevo auto Aston Martin Cognizant Formula One, los 500 hombres y mujeres que conciben, fabrican, construyen y preparan nuestros autos para que podamos competir en la cima del automovilismo mundial, siempre ha superado su peso. Ahora, como equipo Aston Martin Cognizant Formula One, tiene el poder para golpear aún más fuerte", dijo Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin.

Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started… #AMR21 #IAMF1 Discover more ➡️ https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

Uno de los principales cambios en la monoplaza fue el color, el cual es verde, pues anteriormente con Force India y Racing Point fue rosa.

En la presentación del auto evidentemente estuvo la pareja de pilotos: Sebastian Vettel y Lance Stroll, que buscarán obtener los mejores resultados en la próxima campaña.

"Como piloto, siempre he estado atento a la competencia y este equipo me ha impresionado constantemente con lo que han podido hacer sin el mayor de los presupuestos. Me encanta la historia del automovilismo y Aston Martin es uno de los grandes nombres del pasado, por lo que es divertido ser parte de su regreso a la Fórmula Uno después de una ausencia de 61 años", mencionó Sebastian Vettel.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: