David Benavidez asegura que 'Canelo' no lo enfrenta por que le tiene miedo

David Benavidez volvió a arremeter contra el tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez y afirmó que no le enfrentará ya que le tiene miedo.

En entrevista con Fight Type, el pugilista mexicoamericano aseguró que buscará enfrentar al campeón mundial de peso supermediano para demostrar que es el mejor en el mundo de la actualidad.

"Nunca menciona mi nombre. Habla de todos los demás, excepto de mí. Algunos piensan que estoy desesperado por esa pelea, pero no estoy desesperado por dinero. Estoy desesperado por demostrarle al mundo que soy el mejor. Estoy dispuesto a pelear con quien sea. Pelearé con Berlanga, pelearé con Charlo, pelearé con Caleb Plant, pelearé con el Canelo. Solo quiero demostrarle al mundo que soy el mejor. Quiero esa oportunidad", explicó.

El peleador invicto y ex campeón del mundo, enfrentará a Ronald Ellis en una eliminatoria para definir al próximo contendiente por el título de peso supermediano del CMB, en posesión del 'Canelo'. Por esta razón, él cree que, en caso de ganar, Álvarez Barragán dejará vacante el título solo para no enfrentarlo.

"Para serte honesto, si gano la posición mandatoria, no siento que el Canelo me vaya a dar la oportunidad. Siento que probablemente solo dejará vacante el título o algo así. Me encantaría pelear con el Canelo, me encantaría mostrarle al mundo que soy el mejor, pero honestamente, no creo que vaya a tomar la pelea", sentenció.

Por último, Benavidez también dio su pronóstico sobre la próxima pelea de Saúl Álvarez, frente al campeón de la OMB, Billy Joe Saunders.

"Siento que cuando le gane a Billy Joe Saunders y a Caleb Plant, va a decir que su trabajo en la división súper mediana ya está hecho", finalizó.

Benavidez presume un invicto de 23-0 y su más reciente victoria fue el 15 de agosto de 2020, ante el colombiano Roamer Alexis Angulo, aunque ha tenido problemas fuera del cuadrilátero, por lo que perdió su título de peso supermediano.

