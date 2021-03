VIDEO: Shaquille O'Neal debuta en AEW y sufre terrible ataque de Cody Rhodes

Shaquille O'Neal regresó a un cuadrilátero de lucha libre y salió con la victoria en su debut en la empresa AEW, aunque terminó rompiendo un par de mesas con su cuerpo.

Este miércoles, durante la función de AEW Dynamite, marcó el retorno de Shaq al ring, tras una breve aparición en WWE, para unir fuerzas con Jade Cargill para enfrentarse a Cody Rhodes, junto a Red Velvet.

A sus 48 años, la ex estrella de la NBA mostró un gran físico y algunos dotes dentro del encordado, en donde se lució con algunos castigos y hasta una desnucadora contra el heredero de 'The American Dream'.

Pero en los momentos clave de la lucha, Cody aplicó un lance sobre el ex Lakers para que sus cuerpos terminaran rompiendo un par de mesas que se encontraban afuera del cuadrilátero.

