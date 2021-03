VIDEO: Jockey de 62 años causa preocupación al salir expulsado durante carrera

Las carreras de caballos en Japón vivieron momentos de tensión después de que el jockey Shoichi Kawahara, de 62 años, saliera expulsado de su caballo momentos después de cruzar la línea de meta.

Durante la competencia, el japonés perdió el control de su yegua, llamada Vintage Pearl en la línea de meta y terminó cayendo al suelo, ante la preocupación de los asistentes.

los jueces le computaron su tiempo, ya que en la imagen final se ve que cruza la línea final aún agarrado de las riendas del caballo, por lo que su performance fue válida. Lamentablemente, su actuación no fue la mejor y terminó 11° entre 12 competidores.

62yo veteran jockey Shoichi Kawahara and 6yo mare VINTAGE PEARL were officially placed 11th in Race 6 at Himeji on March 2. Fortunately both uninjured.

Mr. Kawahara rode out the card and is riding today and won the main race yesterday #tough pic.twitter.com/hTypWptO4V

— Graham Pavey (@LongBallToNoOne) March 4, 2021