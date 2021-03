Atleta paralímpica denuncia acoso sexual tras video en traje de baño

Vianney Trejo, nadadora paralímpica, fue víctima del acoso sexual mediante redes sociales, así lo compartió en un video en Instagram, en donde relata que recibió infinidad de comentarios sexistas, luego de publicar un video en Tik Tok luciendo algunos trajes de baño.

La multimedallista mundial y panamericana narró que realizó el video con el fin de divertirse; incluso dijo que no es amante de Tik Tok, debido a que no tiene el tiempo necesario para invertirlo en dicha red social; sin embargo, en la última publicación que realizó, donde posó con distintos trajes de baño, recibió todo tipo de comentarios, desde hombres que la sexualizaron, hasta gente que intentó burlarse de su discapacidad.

"Dentro de todos los comentarios encontré de todo, desde lo más bonito y más tierno, hasta lo peor. Fueron comentarios que se me hicieron una falta de respeto, no sólo hacia mi persona, sino a todas las mujeres. No hice un baile para que la gente lo sexualizara", mencionó.

"Cuántos likes para que lo haga de espalda" "Me hiciste terminar con solo verte" "Todo eso me voy a comer" "Yo sí te pondría en cuatro" "Se ve bien depilado", fueron algunos de los comentarios que recibió Vianney Trejo.

"Es increíble la falta de respeto que hay hacia las mujeres, algo que me sorprendió es que muchísimas personas que me hicieron este tipo de comentarios, fueron usuarios que tenían foto de perfil con su hija y/o esposa", añadió.

Finalmente, la atleta paralímpica también contó que entre los comentarios hubo burlas hacia su discapacidad, aunque lo tomó con humor. "Yo siempre he jugado con mi discapacidad, yo misma hago bromas referente a mi discapacidad, porque me encanta. No me siento mal de ser cómo soy", concluyó.

