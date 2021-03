FOTOS: El uniforme que Checo Pérez portará con Red Bull

Red Bull y Sergio Pérez se alistan para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y ahora se lucieron con la presentación de su nuevo uniforme.

A través de sus redes sociales, el equipo del ‘Toro Rojo’ compartió las fotografías del piloto tapatío, junto a su compañero Max Verstappen con la nueva equipación, de cara a la nueva temporada.

Manteniendo los tradicionales colores azul y rojo que han mantenido desde sus inicios, destaca el logo de Honda, sustituyendo el nombre de Aston Martín.

Kitted out and ready to get on track in Bahrain 🇧🇭 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/at7C3DhDce

— Red Bull Racing (@redbullracing) March 5, 2021