Juegos Olímpicos de Tokio serían sin público extranjero

Los Juegos Olímpicos de Tokio están cerca de definir que no contará con público extranjero en sus tribunas, ante la pandemia por el Covid-19.

De acuerdo a la agencia Kyodo y retomado por EFE, el comité organizador prácticamente han decidido que el evento no contará con espectadores en las gradas venidos del extranjero, debido a las restricciones que existen en Japón.

Cabe recordar que, desde hace meses, no acepta la entrada de no residentes debido a la pandemia, la cual no se levantará dada la actual situación global en torno a la Covid-19.

Uno de estas fuentes subrayó que “prácticamente el rumbo ya está fijado” con respecto a no permitir la entrada de no japoneses que quieran ver los Juegos Olímpicos, mismos que fueron postergados por un año.

Aunque el comité organizador dijo que la decisión sobre la entrada de visitantes foráneos a Japón para asistir a los JJOO no se anunciará hasta finales de mes, ayer mismo sus máximos responsables apuntaron a lo difícil que sería gestionar la entrada de público venido de fuera.

“Realmente nos gustaría que viniera gente de todo el mundo para llenar los estadios, pero a menos que estemos preparados para recibirlos y que la situación en Japón sea perfecta, causará tremendos problemas incluso para los visitantes de fuera”, dijo el viernes en rueda de prensa la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

Hasta el momento Japón ha registrado más de 437 mil 400 casos de COVID-19 y 8,132 muertes vinculadas a la enfermedad vírica.

